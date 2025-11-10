Kanada'dan CHP açıklaması geldi! Vatandaşlık için üyelik yeterli mi?

İstihdam olanakları ve demokrasisi nedeniyle dünyanın birçok yerindeki farklı farklı ülkelerden insanların iltica ettiği Kanada, CHP üyeliği ile gündeme geldi.

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt, Kanada'nın baskı görüp darbedilen bir CHP üyesinin iltica başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Bozkurt, şunları ifade etti:

"CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. "

BÜYÜKELÇİ AÇIKLADI

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton da Gazeteci Murat Yetkin'e açıklama yaptı. Hamilton, şunları dile getirdi:

