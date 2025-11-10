Kanada'dan CHP açıklaması geldi! Vatandaşlık için üyelik yeterli mi?

Kanada'yı resmi olarak temsil eden Kevin Hamilton, CHP üyeliğinin ülkesine iltica nedeni olduğuna yönelik haberler ile ilgili açıklama yaptı.

İstihdam olanakları ve demokrasisi nedeniyle dünyanın birçok yerindeki farklı farklı ülkelerden insanların iltica ettiği Kanada, CHP üyeliği ile gündeme geldi.

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt, Kanada'nın baskı görüp darbedilen bir CHP üyesinin iltica başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Bozkurt, şunları ifade etti:

"CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. "

BÜYÜKELÇİ AÇIKLADI

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton da Gazeteci Murat Yetkin'e açıklama yaptı. Hamilton, şunları dile getirdi:

"Bugün Türk medyasında dolaşan haberler yanlıştır. Kanada göçmenlik yasası veya politikasında, herhangi bir Türk siyasi partisine üyeliğin tek başına Kanada'da mülteci statüsü veya sığınma hakkı için gerekçe sayılacağını öngören herhangi bir talimat bulunmamaktadır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

