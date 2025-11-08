Bu bir 'Almanya bizi kıskanıyor' haberidir: Dışişleri Bakanı binlerce kilometreyi tarifeli uçakla gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Güney Amerika gezisine beklenmedik bir şekilde tarifeli uçuşla başlamak zorunda kaldı. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan’ı taşıması planlanan Airbus A350 tipi hükümet uçağında teknik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle Wadephul, Kolombiya’ya tarifeli bir uçakla gitmeyi tercih etti.

HÜKÜMET UÇAKLARINDA YAŞANAN TEKNİK ARIZALAR YENİ DEĞİL

DW Türkçe'nin haberine göre bu tür sorunlar Alman hükümetinin uçak filosunda ilk kez görülmüyor. Wadephul’un selefi Annalena Baerbock da görevde bulunduğu dönemde benzer problemlerle karşılaşmıştı.

2023 yılının Ağustos ayında, hükümet uçağında meydana gelen bir arıza nedeniyle Baerbock’un Pasifik bölgesine yapacağı resmi ziyareti tamamen iptal etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Alman bakanın tarifeli uçakla programına devam etmesi, ülkede yöneticilerin şatafat ve lüks ısrarı olmadığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE LÜKS VE ŞATAFAT

Öte yandan Türkiye'de bu durum tersine işliyor. Mehmet Şimşek'in "kamuda tasarruf" planına rağmen iktidar kanadı özel gezilerini bile devletin uçakları ile yapıyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dünya gezileri gündem olmuştu.

CELAC-AB ZİRVESİNE ALMANYA’YI WADEPHUL TEMSİL EDECEK

Wadephul’un Kolombiya’daki programında Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilecek zirve yer alıyor. Normal şartlarda Almanya’yı Başbakan Friedrich Merz’in temsil etmesi bekleniyordu.

Ancak Merz, geçtiğimiz günlerde zirveye katılmayacağını açıkladı. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, bu karara gerekçe olarak birçok Güney Amerika ülkesinin toplantıya devlet veya hükümet başkanı düzeyinde katılmamasını gösterdi.

BOLİVYA VE KANADA DURAKLARI SIRADA

Alman Dışişleri Bakanı Wadephul, Kolombiya’daki temaslarının ardından Bolivya’ya geçecek.

Burada yeni devlet başkanı Rodrigo Paz’ın Cumartesi günü yapılacak yemin törenine katılması bekleniyor. Wadephul’un gezi rotasının son durağı ise Kanada olacak. Bakan, Salı günü Niagara Şelalesi yakınlarında düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.