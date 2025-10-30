Almanya Başbakanı Türkiye'ye geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Merz’i havalimanında Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.

Erdoğan-Merz ikilisinin yarın sarayda görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, Türk-Alman ilişkileri, Türkiye’nin AB üyeliği süreci ve ülkeler arası ikili iş birliğinin geliştirilmesine dair konuların görüşülmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir açıklama yayımlayan Alman Başbakan, paylaşmında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile özel ve farklı dinamikleri olan ilişkilerimiz var: dış ve güvenlik politikası konularında olduğu kadar, göç, enerji ve ticaret alanlarında da. Yakın iş birliğimizi daha da genişletmek istiyorum. Bu amaçla Ankara'dayım ve Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim.”