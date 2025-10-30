Almanya Başbakanı Türkiye'ye geldi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek olan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara’ya iniş yaptı. Gelişinin ardından paylaşım yapan Merz, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Merz’i havalimanında Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.

Erdoğan-Merz ikilisinin yarın sarayda görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, Türk-Alman ilişkileri, Türkiye’nin AB üyeliği süreci ve ülkeler arası ikili iş birliğinin geliştirilmesine dair konuların görüşülmesi bekleniyor.

‘İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM’

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden bir açıklama yayımlayan Alman Başbakan, paylaşmında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile özel ve farklı dinamikleri olan ilişkilerimiz var: dış ve güvenlik politikası konularında olduğu kadar, göç, enerji ve ticaret alanlarında da. Yakın iş birliğimizi daha da genişletmek istiyorum. Bu amaçla Ankara'dayım ve Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim.”

BÜYÜKELÇİ DE DUYURMUŞTU

Merz’i karşılayan büyükelçi Sorg ise daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Kısa süre içinde Almanya'dan 2 üst düzey ziyaret. Dışişleri Bakanı Wadephul’un iki hafta önceki ziyaretinin ardından, bu akşam Başbakan Merz, Ankara’ya geliyor. Yakın Alman-Türk ortaklığının önemli bir göstergesi" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

