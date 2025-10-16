Eurofighter'lara Almanya'dan yeşil ışık: Fidan Alman mevkidaşıyla görüşecek

Alman basınının Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberlerine göre; Berlin yönetimi Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebine yeşil ışık yaktı.

Haberlere göre Berlin, Airbus şirketinin Türkiye'ye Eurofighter satışı konusundaki müzakere talebine olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

Sözcünün açıklamalarında, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

HAKAN FİDAN ALMAN MEVİKDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Almanya'nın Eurfighter alımına yeşil ışık yaktığı belirtilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geleceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bakan Fidan'ın, Wadephul ile İstanbul'da yapacağı görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının devamlılığının sağlanmasının önemini vurgulaması ve gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Müteakip Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısı ile Enerji ve Maden Forumu'nun ilerleyen dönemde düzenlenmesinin ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Almanya ile enerji işbirliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyacağı öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşacağı ve Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulayacağı belirtiliyor.

Savunma sanayisi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinmesi beklenen Fidan'ın, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracağı öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini, yakalanan olumlu ivmenin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz ulaştırılması gerektiğini kaydetmesi bekleniyor.