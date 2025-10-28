Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine karşılık 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İKİ LİDER CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BULUŞACAK

Şansölye Merz ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceği görüşmelerde, Türk-Alman ilişkileri ele alınacak.

Burhanettin Duran sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama bu şekilde: