Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor

Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'ye geliyor
Yayınlanma:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın davetine karşılık 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini, görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri ile AB üyeliği süreci dahil bölgesel güvenlik sınamalarının ele alınacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine karşılık 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Papa Türkiye'ye geliyor: Programı açıklandıPapa Türkiye'ye geliyor: Programı açıklandı

İKİ LİDER CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BULUŞACAK

Şansölye Merz ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceği görüşmelerde, Türk-Alman ilişkileri ele alınacak.

Burhanettin Duran sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama bu şekilde:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

ekran-alintisi-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Son dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozdu
Son dakika | Bahçeli sessizliğini Cumhuriyet bayramı mesajı ile bozdu
İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyede
İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyede