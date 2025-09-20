Japon Prenses Mikasa Şanlıurfa'ya tarifeli uçakla gitti

Japon Prenses Mikasa Şanlıurfa'ya tarifeli uçakla gitti
Yayınlanma:
Türkiye Japonya Cemiyeti'nin hamisi Japonya Prensesi Mikasa, Şanlıurfa'ya tarifeli uçakla geldi.

Japonya İmparatorluk Ailesi’nden Prenses Akiko Mikasa, resmi olmayan bir ziyaret kapsamında AJet’in tarifeli uçağıyla Şanlıurfa’ya geldi. İstanbul’daki temaslarını tamamladıktan sonra gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’na inen Prenses, burada yoğun ilgiyle karşılandı.

japonya-prensesi-ajetin-tarifeli-ucagiyla-sanliurfaya-geldijaponya-imparatorluk-ailesinden-p.webp
Fotopraf: Hava sosyal medya

Ziyaret programı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’yi ziyaret eden Prenses Akiko, ayrıca Balıklıgöl ve kentin diğer kültürel-tarihi noktalarını da gezdi.

Prenses Akiko, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılara da özel ilgi gösterdi. Beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Harbetsuvan kazı alanını ziyaret eden Prenses, burada Chiba Üniversitesi’nden arkeolog Kazuya Shimogama’dan bilgi aldı.

Ziyareti boyunca ekibindeki kişiler ve kazı çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Prenses Akiko, bazı tarihi eserleri cep telefonuyla görüntülemeyi ihmal etmedi.

Prenses Akiko’ya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak da eşlik etti.

BABA TÜRK DOSTUYDU

Prenses Mikasa'nın babası Prens Tomohito, Türk-Japon ilişkilerinin önde gelen figürlerinden biriydi. Tomohito, 2012'de 66 yaşında vefat etti.

1157671-1-5a.jpg

Japonya'da 1926 yılında kurulan Türkiye-Japonya cemiyeti Tomohito'nun himayesinde faaliyet gösteriyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

