Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konusunda bir sunum gerçekleştirecek.

Sunum canlı yayın şeklinde olacak. Yapılan açıklamaya göre, sunum yarın (26 Kasım) saat 21:00'de gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

FAİZ KARARI ÖNCESİ MESAJ GELİR Mİ?

Öte yandan söz konusu sunum Merkez Bankası'nın takviminde yer almıyordu. Yıllık planda yer almayan bu sunum, yılın son faiz kararının açıklanacağı 11 Aralık öncesi faiz kararına ilişkin ipucu verebilir.

ENFLASYON HEDEFİNDE SAPMA

Merkez Bankası Başkanı Karahan 7 Kasım'da yılın dördüncü enflasyon raporunu sunmuştu.

Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldi

Raporda TCMB'nin enflasyon hedefinde sapma olmuştu. Daha önce yüzde yüzde 24-29 olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33'e yükseltmişti.