Ünvanını bir kerede okuyabilene helal olsun: Gaziantep'te her şeyin başkanı açıklama yaptı
Gaziantep'te yiyecek içeçekle ilgili her şeyih başkanı Abdulkadir Katmerci açıklama yaptı. Ünvanını bir kerede okuyabilene helal olsun.

Gaziantep'te yiyecek içecekle ilgili her şeyin başkanı Abdulkadir Katmerci. Öyle bir ünvanı var ki; bir kerede okuyabilene helal olsun.

Tam olarak şu:

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı.

Abdulkadir Katmerci, Gaziantep 27 gazetesine bir de açıklama yaparak "her ürünü yapma" eğilimini eleştirdi.

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, şunları söyledi:

EMEĞE SAYGI İSTEDİ

“Gaziantep gibi gastronominin başkentinde her ustanın kendi işinin hakkını vererek çalışması bu kültürün en kıymetli mirasıdır. Tatlıcının tatlıda, kebapçının kebapta, ustanın kendi sanatında kalması; şehrin lezzet geleneğini korur, kaliteyi yükseltir ve esnaf dayanışmasını güçlendirir.

Ahilik anlayışını yaşatmayı oda olarak öncelikli görev kabul ettik. Her ustanın kendi uzmanlık alanında en iyi işi ortaya koyması Gaziantep mutfağının geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Emeğe saygı, ustalığa vefa ve geleneğe sahip çıkmak… Gaziantep’in gerçek lezzet gücü buradadır. Biz mesleğimizin onurunu korumaya kararlıyız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

