Almanya sokaklarında Gaziantep rüzgarı!

Almanya'da, Frankfurt Gaziantep Derneği’nin geleneksel “Tramvayda Çiğ Köfte ve Baklava Partisi” bu yıl 12’nci kez düzenlendi. Etkinlik, Gaziantep’in kültürel zenginliklerini Avrupa’ya taşırken, katılımcılardan büyük beğeni toplandı.

Frankfurt’un ana caddelerinde düzenlenen “Tramvayda Çiğ Köfte ve Baklava Partisi”, Gaziantep kültürünü Avrupa’ya taşıdı ve hem Türk hem de Alman katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinliğe, Frankfurt Konsolosu Gökay Özütürk, Dava Partisi Genel Başkanı Teyfik Özcan, AOK Hessen Etnik Pazarlama Müdürü Necati Suözer, Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Şaşmaz, Alman-Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Turgut Sezgin, Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Başkanı Selma Ateş, Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı ile Frankfurt çevresinde yaşayan çok sayıda iş insanı ve dernek üyesi katıldı.

GAZİANTEP YÖRESİNE AİT TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Yaklaşık iki saat süren tramvay turu boyunca ses sanatçıları Mehmet Kuşcu, Rabia Birtane ve Mevlan Bala, Gaziantep yöresine ait türküler seslendirdi. Katılımcılar, canlı müziğin ritmine kapılarak sokaklarda keyifli anlar yaşadı.

Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı Ökkeş Toy, etkinliğin, Gaziantep kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Toy, 2005 yılında kurulan derneğin sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Almanya’da hem kendi kültürümüzü yaşamak hem de çocuklarımıza bu değerleri aktararak onları kökleriyle bağlamak istiyoruz. Bugün burada hepimiz Gaziantepliyiz" dedi.

Etkinlik boyunca Gaziantepli usta Mahmut Çevik tarafından hazırlanan çiğ köfte ve ikram edilen Anteplioğlu baklava, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

