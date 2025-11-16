Burası Gaziantep: 325 bin kişi oraya gitti

Burası Gaziantep: 325 bin kişi oraya gitti
Yayınlanma:
Türkiye'nin yüzölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi misafir etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan barınıyor.

Başta çevre iller olmak üzere yurdun dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlayan parkta, ara tatil olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

gaziantep.jpg

Ücretsiz giriş yapılabiliyor: Akın akın geldilerÜcretsiz giriş yapılabiliyor: Akın akın geldiler

Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçilerin olduğunu ifade eden Özsöyler, "9 günlük tatil boyunca burayı 325 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden bahçemize ziyarete geliyorlar. Safari Parkı, Zooloji Doğa Müzesi, Tropik Kelebek Merkezi, yırtıcılar, filler, zürafalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklar kitaplarda, televizyonda gördükleri hayvanları burada canlı olarak görüyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

KENT TURİZMİNE DE KATKI SUNUYOR

Ziyaretçi yoğunluğunun kent turizmine de katkı sunduğunu ifade eden Özsöyler, "Gelen misafirler, kent ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Gaziantep'in gastronomi şehri olması nedeniyle yöresel yemekleri tadıyorlar ve alışveriş yapıyorlar." dedi.

gaziantepp.jpg

Yeni yılda "Yırtıcı adası", "Afrika savana" ve "Tünel akvaryumu" açacaklarını ve yeni canlılar getireceklerini belirten Özsöyler, bu yeniliklerle ziyaretçi sayılarının daha da artacağını kaydetti.

ZİYARETÇİLER

Kemal Özgül, 3 çocuğuyla birlikte ara tatilde Kayseri'den geldiklerini ifade ederek, Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiklerini söyledi.

Derya Polat ise ara tatili değerlendirmek için Mersin'den geldiklerini, kentte ve doğal yaşam parkında gezdiklerini ifade etti.

Kaynak:AA

