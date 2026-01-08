İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Gözler valilikte

Meteoroloji 61 il için sarı kodla alarm verirken şiddetli fırtına, yağış ile buzlanma ve çığ tehlikesine karşı İçişleri Bakanlığı dahil olmak üzere resmi makamlardan uyarılar yapıldı. Şiddetli lodosun en çok etkileyeceği iller arasında İstanbul da yer alırken olumsuz hava koşulları mega kentte yaşayanlarda soru işareti yarattı.

Öğrenciler ve aileleri kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesine alışıkken geçtiğimiz yılllarda şiddetli fırtınanın yaratacağı tehlikeye karşı da okulların tatil edilmesi yönünde karar verilmişti. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkması beklenen lodos akıllarda "tatil" sorusunu doğurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Gün içinde ataklar halinde şiddetleneceği açıklanan lodos ve gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi.

Vatandaşlara olası olumsuzluklar ve tehlikelere karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Meteoroloji verilerinde fırtınanın ardından gece saatlerinde başlayacak kar yağışının İstanbul sınırına dayanması yarın için tatil ihtimalini gündeme getirdi.

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu

Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırdığı mega kentte, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Beşiktaş ve Üsküdar sahilinde kıyıya vuran dalgalar dikkat çekti.

Çatı uçması görüntülerinin de geldiği İstanbul'da eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar henüz İstanbul Valiliği tarafından açıklanmadı.

GÖZLER VALİLİKTE

İstanbul’da bugün ve yarın (9 Ocak Cuma) için okulların tatil edilmesine ilişkin şu ana kadar Valilikten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yetkililerin, hava koşullarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtilirken, veliler ve öğrenciler resmi duyurulara odaklanmış durumda.