Merkez Bankası faiz silahını kullanacak: Beklentileri değiştiren nedenleri tek tek açıkladı

TÜİK'in beklenenin çok altında açıkladığı enflasyon verileri Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dezenflasyonun sürdüğü yönündeki açıklamasını destekledi. Beklentinin üzerinde açıklanan Eylül ayı verilerinin yıl sonu için tahminleri saptırmasının ardından yaşanan düşüş Merkez'in alacağı faiz kararına ilişkin beklentileri de etkiledi.

Gözler 11 Aralık'taki toplantıdan gelecek açıklamaya çevrildi.

BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİREN NEDENLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında, 100 baz puan faiz indirimine gidilebileceği tahminleri hakim olurken beklentiler 100 puan daha artırılarak revize edilirken tahminler 200 baz puana çıktı.

NTV ekonomi yazarı Uğurcan Gökçen, Merkez'in kararına ilişkin tahminlerdeki değişimin büyüme ve enflasyon verileri ile değiştiğini ifade ederken şunları kaleme aldı:

"Büyüme rakamı Pazartesi günü açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte tahminlerin altında yüzde 3,7 büyüme kaydetti. Tarım sektörü yüzde 12,7 daraldı. Manşet verinin tahminlerin altında kalmasında bu durum etkiliydi.

Diğer veri ise Çarşamba günü açıklanan enflasyondu. Enflasyon ise tersi sürpriz yaparak 30 ay sonra aylık yüzde 1'in altına indi. Karahan, Kasım enflasyonunun çok önemli olduğunu söylemişti. Eğer yüksek gelseydi, dezenflasyon süreci için risklerin arttığı düşünülecekti. Düşük gelmesi, Eylül ayındaki yüksek enflasyonun "yol kazası" olarak görülmesini sağladı."

MERKEZ BANKASI FAİZ SİLAHINI KULLANACAK

Yıl sonu yaklaşırken yapılacak açıklamanın Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıla ilişkin tavrını da belli edeceğini ifade eden Gökçen, bir ülkede büyümenin beklentilerden düşük olması durumunda merkez bankasının ekonomiyi hareketlendirmek için faiz silahını kullanmak isteyeceğini söyledi.

Merkezin faiz silahını kullanması için enflasyon üzerinde büyük riskler olmaması gerektiğinin altını çizen Gökçen, Kasım ayı verileri ile gelen rahatlamanın faiz kararındaki etkisini açıkladı.

Piyasanın açıklanan iki makroekonomik veriden sonra faiz tahminini artırmasının nedeninin bu olduğunu ifade etti.

İDEAL DATA ANKETİ: 150 BAZ PUAN İNDİRİM

Öte yandan İdeal Data Haber anketine göre, TCMB'nin 150 baz puanlık bir indirime giderek faizi yüzde 39,50 seviyesinden yüzde 38,00 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Anketine katılan 20 ekonomistin 8'i gösterge faizin 150 baz puan indirileceğini öngördü. Ekonomistlerin 7'si 200 baz puan ve 5'i ise 100 baz puan indirileceğini tahmin etti.

TCMB'nin 11 Aralık'taki toplantısında yüzde 38,00 seviyesinde bulunan borç alma faizini yüzde 36,50, yüzde 42,50 seviyesinde bulunan borç verme faizinin ise yüzde 41,00'e indirmesi bekleniyor.

Merkez, kararını Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Faiz oranındaki değişim kadar metinde verilecek mesajlar da gelecek yıla dair tavrı ortaya koyacağından önemli olacak.

Merkez Bankası en son 23 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmişti.

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısını 22 Ocak Perşembe günü yapacak.