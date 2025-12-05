Hazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklaması

İktidarın "hedeflenen enflasyon" diyerek asgari ücreti baskılayacağı gündemdeyken eski Hazine Müsteşarı ve deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez'den çarpıcı bir hesap geldi.

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndayken, masadaki "25-30 bin TL" bandındaki rakamların yetersizliği de dile getiriliyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı "Asgari Ücret 2026" başlıklı yazısında, TÜİK verileri ve OVP hedefleriyle reel bir hesaplama yaptı.

Eğilmez, ücret belirleme sürecinde tarafların pozisyonlarını hatırlatarak, "Bu konuda emekçi kesim temsilcilerinin açlık ve yoksulluk sınırlarını, işveren temsilcilerinin üretim maliyetlerini ve hükümet temsilcilerinin de bütçe imkânlarını dikkate alarak ortaya attıkları görüşleri var" dedi.

HESAP ORTADA: 33.333 TL'DEN AŞAĞISI KURTARMAZ

Eğilmez, 2025 yılında asgari ücretin hiç artırılmadığını ve yüzde 30'luk enflasyon karşısında 6.631 liralık bir alım gücü kaybı yaşadığını belirtti. 2026 yılı için Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 16'lık enflasyon hedefini de denkleme katan Eğilmez, formülü şöyle kurdu:

"Bu durumda 2025 yılı için belirlenen 22.104 liralık asgari ücrette 2025 yılı süresince ortaya çıkan satın alma gücü kaybını giderebilmek için 22.104 lirayı % 30 artırmak gerekir. Ardından elde edilen tutarı, 2026 yılında yaşanması beklenen yüzde 16’lık enflasyon kadar artırmak gerekir ki asgari ücretli, 2026 yılı başında alacağı ücrette, yıl süresince yaşanacak enflasyon nedeniyle ortaya çıkacak satın alma gücü kayıplarından etkilenmesin."

Bu hesaplamaya göre asgari ücretin 33.333 liradan aşağı belirlenmemesi gerektiğini vurgulayan Eğilmez, enflasyonun yüzde 16'yı aştığı anda yeni zamların gündeme gelmesi gerektiğini dile getirdi.

İKİ MAAŞ BİLE YOKSULLUĞU YENEMİYOR

Eğilmez'in analizindeki en çarpıcı nokta ise yoksulluk gerçeği oldu. Belirlenen bu "ideal" rakamın bile aileyi kurtarmadığını belirten Eğilmez, şu tespiti yaptı:

"Bu hesaplamada bile eşlerin ikisi de asgari ücretle çalışsa ellerine geçecek gelir (33.333 x 2 = 66.666 lira) 4 kişilik ailelerinin yoksulluk sınırını aşmasına yetmemektedir."

Bilindiği üzere Türk-İş verilerine göre yoksulluk sınırı 97 bin lirayı aşmış durumda.

EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ YARISI BİLE DEĞİL

Sadece asgari ücretli değil, emeklilerin durumu da Eğilmez'in gündemindeydi. 16 bin 811 liralık en düşük emekli aylığının sefalet düzeyinde olduğunu vurgulayan ekonomist, "Bu ücret, açlık sınırının yarısı düzeyinde bulunuyor. Bu maaşların da yeniden düzenlenmesi ve asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eğilmez ayrıca, asgari ücretteki artışın tüm ücret skalasına yansıtılmaması durumunda ücret dengesinin bozulacağı uyarısında bulundu.