Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

Araç sahipleri art arda gelen zamların ardından kontağı çevirmeye korkarken son günlerde alışılmışın dışında indirim haberleri geliyor. Son dönemde üst üste gelen zamlarla motorin 60 lira sınırını aşarak bütçeleri zorlarken ibre tersine döndü. Motorinde 2,44 liralık indirim dün pompaya yansımıştı.

Şimdiyse yeni bir indirim yolda. Perşembeyi cumaya bağlayan gece hem benzin hem de motorin grubunda yeni bir indirim bekleniyor.

DÜN 2 LİRA 44 KURUŞLUK İNDİRİM GELMİŞTİ

Döviz kurları ve Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar, tabela fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım Cuma günü motorin grubuna yapılan 1 lira 86 kuruşluk artışla birlikte litre fiyatları bazı illerde 62 lirayı bulmuştu. Ancak uluslararası piyasalarda yaşanan gerileme, bu tabloyu hızla değiştirdi.

Piyasalardaki düşüş eğilimi pompaya yansıdı ve dün (25 Kasım) itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruşluk kayda değer bir indirime gidildi. Sürücüler bu indirimin sevincini yaşarken, Brent petroldeki düşüşün devam etmesiyle birlikte sektör kaynaklarından ikinci bir haber daha geldi.

PERŞEMBE GECE YARISI TABELALAR YENİDEN DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatlarında rüzgarın tersine dönmesiyle depoların dolması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, indirim dalgası hız kesmiyor.

Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

İndirimi kaynaklar doğrularken miktar henüz netleşmedi. Ancak Karar gazetesi sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde indirim miktarının şu şekilde olduğunu iddia etti:

Benzin grubu: 1,25 TL indirim

Motorin grubu: 1,35 TL indirim

Gerçekleşmesi beklenen bu yeni tarife değişikliğiyle birlikte, motorin fiyatlarında hafta başından bu yana yaşanan toplam düşüş 4 liraya yaklaşmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL