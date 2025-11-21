Akaryakıta dev zam geldi!

Akaryakıta dev zam geldi!
Akaryakıtta tabela yeniden değişti. Motorine 1 lira 78 kuruş zam geldi. Zam sonrası bazı illerde motorinin litresi 62 liraya ulaştı.

Akaryakıta yine zam geldi. Tabelada zam bu kez motorini vurdu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 86 kuruş zam geldi.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

Zam sonrası 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

20 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

