Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları, 17 Kasım Pazartesi günü için sabit kaldı. Benzin litre fiyatına en son cumartesi günü 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı.

Bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Arabasının deposunu doldurmaya gidenler şaştı kaldı! Akaryakıta yine zam geldi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 27.53 TL