Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, benzin litre fiyatına en son cumartesi günü 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamların etkisiyle akaryakıt fiyatları, 17 Kasım Pazartesi günü için sabit kaldı. Benzin litre fiyatına en son cumartesi günü 1 lira 26 kuruş zam yapılmıştı.

Bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

