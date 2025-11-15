Arabasının deposunu doldurmaya gidenler şaştı kaldı! Akaryakıta yine zam geldi

Yayınlanma:
Brent petrol ve döviz kurundaki yükseliş, benzine zam olarak yansıdı. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İşte 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları...

Döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Benzin litre fiyatına bugünden (cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.

Son dönemde hem küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının artması hem de kurdaki yükseliş akaryakıt kalemlerinde yeni fiyat güncellemelerini beraberinde getiriyor. Brent petrol, Ukrayna-Rusya savaşının küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürürken, iç piyasada da tabela fiyatları değişti.

Yeni zamla birlikte sürücülerin ödeyeceği litre fiyatı, şehirden şehre değişmekle birlikte istasyonlarda güncellenmeye başladı.

BENZİNE ZAM GELDİ

Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.

İşte 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

