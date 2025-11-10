Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e 6 maddelik reçete: Benzini 35 liraya indirecekler

İktidara en yakın gazetelerden birisi olan Yeni Şafak, zaman zaman iktidar aleyhine attığı manşetler ile gündemde. Bir numaralı hedefine Şimşek'i koyan Yeni Şafak son olarak süreç kapsamında vekillerin İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme tartışmalarında 'Komisyon İmralı'ya gitmesin' manşeti ile gündem olmuştu.

Cumhur İttifakı'nda çatlak tartışmalarının gölgesinde gelen bu manşete yanıt MHP'ye yakın Türkgün gazetesinden gelmişti. Türkgün Yeni Şafak'a “Yeni Şafak ‘terörsüz Türkiye’ye darbe vurmak istedi arşivlerle rezil oldu! Derdiniz ne sizin?​” başlığını atmıştı.

MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası

ŞİMŞEK'E 6 MADDELİK REÇETE

Yeni Şafak, komisyon manşetinin ardından Türkgün'e sessiz kalarak yanıt vermedi. Ancak bu sabah yine iktidarı hedefine aldı. Bir süredir ekonomi üzerinden Şimşek'i hedef alan Yeni Şafak bugün 6 maddelik bir reçete sundu ve bu reçete ile akaryakıtın 35 lira olacağını savundu.

Söz konusu haberde akaryakıtta ÖTV'nin sıfırlanıp KDV'nin düşürülmesi ile litre fiyatının 35 lira civarına çekileceği ifade edildi. Haberin devamında bu adım ile beraber tüm ürün ve hizmetlerde fiyatların düşeceği söylendi.

İŞTE O 6 MADDE VE AÇIKLAMALARI

1- DÖVİZ ALIM SATIMINDA KAZANÇ VERGİSİ

Döviz, faiz ve enflasyonu tetikleyen silah olmaktan çıkarılsın. Bunun için Anayasa ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında bireysellerin döviz kazancından %15-40 oranında kazanç vergisi alınsın. Birçok gelişmiş ülkede uygulanan bu kural, Türkiye'de de uygulanırsa, TL'nin değerini koruyacağı gibi faiz ve enflasyonu da aşağı çekecektir.

2- FAİZ GELİRİ YÜZDE 30'A ÇIKARILSIN

Bireysellerin parasını bankaya yatırarak elde ettiği mevduat faizi gelirinden ve kår paylarından alınan vergi yüzde 10-17'den yüzde 30'a çıkarılabilir. Bu vergi hem parayı yatırıma dönüştürecek hem Hazine'nin gelir kalemine önemli bir katkı verecektir.

3-AKARYAKITTAKİ ÖTV SIFIRLANSIN, KDV DÜŞÜRÜLSÜN

Taşımacılıktan gıdaya kadar her alanda maliyeti etkileyen akaryakıttaki yüksek vergi konusunda adım atılsın. Akaryakıttaki ÖTV, daha önce olduğu gibi sıfırlansın. %20 olan KDV oranı da %10'a düşürülsün. Bu düzenlemeyle akaryakıttaki litre fiyatı 35 lira civarına çekilecek, bu adım tüm ürün ve hizmetlerde fiyatı düşürecektir.

4-DÖRT ASYA ÜLKESİNE EK GÜMRÜK TARİFESİ

Türkiye, Asya'nın en büyük ekonomileri Çin, Güney Kore. Japonya ve Hindistan ile dış ticarette büyük açık veriyor. Dört Asya ülkesi ile son 1 yıldaki yaklaşık 80 milyar dolarlık dış ticaretimizin 75 milyar dolan ithalat. Durumu değiştirmek için ithalata yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilsin.

5-ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE CUMHUR REYONU

Enflasyonu azdıran en önemli kalem gıda. Bu konuda ürünleri aracısız, doğrudan halka ulaştıracak "Cumhur Reyonu" projesi hayata geçirilsin. 55 binden fazla şubesi olan zincir marketler ile bakkallar sisteme entegre edilsin. Pazarcı esnafı da her şehirde kurulacak Cumhur Depoları'ndan ucuz ürün temin edebilsin. Vatandaş, her evin en temel ihtiyacı olan yağ. şeker, un ve temizlik maddeleri gibi 200 ürün aracısız, ucuza temin edebilsin.

6-KUR SARMALI KIRILIR, ENFLASYON VE FAİZ YÜZDE 15'E DÜŞER