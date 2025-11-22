Akaryakıtta tabela yine değişiyor: Daha dün zam gelmişti

Akaryakıtta tabela yine değişiyor: Daha dün zam gelmişti
Yayınlanma:
Akaryakıt ürünlerinden motorinde tabela bir kez daha değişiyor. Dana dün zam gelmişti.

Akaryakıt ürünlerinden motorine daha dün zam gelmişti.

Yapılan 1 lira 86 kuruş zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 60 lirayı aşmış, hatta 62 liraya kadar çıkmıştı.

20 Kasım'da güncel akaryakıt fiyatları şöyleydi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

BU KEZ İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu kez indirim geleceği belirtildi.

Akaryakıta dev zam geldi!Akaryakıta dev zam geldi!

NTV'deki habere göre uluslararası petrol fiyatlarındaki hareket, motorin pompalarına indirim olarak dönüşecek.

Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 2,44 liralık indirim yapılacağı bildirildi.

Motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükselmişti.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,03 liraya, Ankara’da 58,06 liraya, İzmir’de ise 58,4 liraya gerilemesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Ekonomi
Ünlü iktisatçıdan “Bütçe sermayeye hizmet ediyor” isyanı! İktidara çağrı yaptı
Ünlü iktisatçıdan “Bütçe sermayeye hizmet ediyor” isyanı! İktidara çağrı yaptı
Hamsi kaçıyor!
Hamsi kaçıyor!
Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!
Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!