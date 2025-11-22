Akaryakıtta tabela yine değişiyor: Daha dün zam gelmişti

Akaryakıt ürünlerinden motorine daha dün zam gelmişti.

Yapılan 1 lira 86 kuruş zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 60 lirayı aşmış, hatta 62 liraya kadar çıkmıştı.

20 Kasım'da güncel akaryakıt fiyatları şöyleydi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

BU KEZ İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu kez indirim geleceği belirtildi.

Akaryakıta dev zam geldi!

NTV'deki habere göre uluslararası petrol fiyatlarındaki hareket, motorin pompalarına indirim olarak dönüşecek.

Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 2,44 liralık indirim yapılacağı bildirildi.

Motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükselmişti.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,03 liraya, Ankara’da 58,06 liraya, İzmir’de ise 58,4 liraya gerilemesi bekleniyor.