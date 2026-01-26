Kuraklık tehdidi ve nüfus artışı, İzmir’in su kaynaklarına yönelik endişeleri artırıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 OCAK 2026

En yüksek doluluk yüzde 41,83 ile Güzelhisar Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 0,98 ile Tahtalı Barajı’nda ölçüldü.

Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 0,00 olarak tespit edildi. Bu durum, barajda kullanılabilir suyun kalmadığını ve su temini açısından son derece kritik bir aşamaya ulaşıldığını göstermektedir.

Tahtalı Barajı: %0,98

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %7,33

Güzelhisar Barajı: %41,83

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %21,56

TAHTALI BARAJI’NDA BİR HAFTALIK ARTIŞ

19 Ocak’ta yüzde 0,79 seviyesinde olan Tahtalı Barajı doluluk oranı, aradan geçen bir haftada artış göstererek 26 Ocak itibarıyla yüzde 0,98’e yükseldi. Böylece barajda yedi günde yaklaşık 0,19 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

Bu yükseliş, bölgede son günlerde etkili olan yağışların barajlara yansıdığını gösterirken, uzmanlar su seviyelerinin hala kritik eşiklerde olduğunu vurguluyor

TAHTALI BARAJI’NDA 14 GÜNLÜK DOLULUK ARTIŞI

12 Ocak tarihinde Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 0,90 olarak ölçülmüştü. Aradan geçen 14 günlük sürede yapılan takiplerde bu oran yüzde 0,98’e yükseldi. Bu artış, barajdaki su miktarının Ocak ayı ortasında ve son iki haftada yağışlar ve su girişleri sayesinde yüzde 0,08 puanlık bir artış gösterdiğini söyledi.

Uzmanlara göre bu yükseliş, kış dönemi yağışlarının baraj stoklarını bir miktar toparladığını, ancak kurak riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

26 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

