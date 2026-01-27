İzmir'de son günlerde yağış görüldü ancak doluluk kritik seviyelerde seyretti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

27 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Tahtalı Barajı’ndaki değişim çok sınırlı fakat istikrarlı bir yükselişe işaret etti. 25 Ocak’ta yüzde 0,78 olan doluluk, 26 Ocak’ta yüzde 0,98’e, 27 Ocak itibarıyla ise yüzde 1,11’e çıktı. Bu artış son günlerdeki yağışların etkisini gösterse de, yüzde 1’in üzerindeki seviyeler hala kritik eşiklerin çok altında olduğu için İzmir’in su arzı açısından riskli tablo devam etti.

Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 0,00 olarak tespit edildi. Bu durum, barajda kullanılabilir suyun kalmadığını ve su temini açısından son derece kritik bir aşamaya ulaşıldığını gösterdi.

Tahtalı Barajı: %1,11

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %41,83

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %22,75

TAHTALI BARAJI’NDA BİR HAFTALIK ARTIŞ

20 Ocak’ta yüzde 0,74 olan Tahtalı Barajı doluluğunun 27 Ocak’ta %1,11’e çıkması, bir haftada yaklaşık 0,37 puanlık bir artışa işaret etti. Bu yükseliş son yağışların baraja kısmen katkı sağladığını gösterse de, yüzde 1’in biraz üzerindeki seviye hala kritik düzeyde ve İzmir’in su güvenliği açısından ciddi risklerin sürdüğünü ortaya koydu.

TAHTALI BARAJI’NDA 14 GÜNLÜK SINIRLI ARTIŞ

14 Ocak’ta yüzde 1,04 olan Tahtalı Barajı doluluğunun 27 Ocak’ta yüzde 1,11’e çıkması, 14 günlük süreçte yalnızca 0,07 puanlık bir artışa işaret etti. Bu sınırlı yükseliş yağışların etkisinin zayıf kaldığını gösterirken, doluluk seviyesinin hala kritik eşiklerin çok altında olması İzmir’in su arzı açısından riskli tablonun sürdüğünü ortaya koydu.

İZSU’DAN KURAKLIĞA KARŞI ÜÇ AŞAMALI SU YÖNETİMİ PLANI

İZSU, kuraklık riskine karşı mevcut suyu verimli kullanmak ve yeni kaynak yaratmak amacıyla üç aşamalı bir plan yürütüyor. Plan kapsamında Tahtalı Barajı’ndaki “ölü hacim” suyunun kullanılması, bulut tohumlama ve deniz suyu arıtma tesisi gibi yöntemler değerlendiriliyor.

Son dönemde uygulanan verimlilik çalışmaları sayesinde İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 28’i yeni kaynak yaratılmadan karşılandı ve kayıp-kaçak oranı yüzde 27,17’den 24,80’e düşürüldü. Yeraltı su kuyularının yenilenmesiyle saniyede yaklaşık 1.400 litre ek su sisteme kazandırılırken, Güzelhisar Barajı’nın devreye alınması günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 8,5’ini karşıladı. Gece kesintileri ve park-bahçe aboneliklerinin iptali gibi uygulamalarla 8 ayda toplam 14,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.

İZSU açıkladı: İzmir'deki barajların son durumu

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumdaki su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Teknik nedenlerle kullanılamayan ve “ölü hacim” olarak adlandırılan su bu hesaplamaya dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

27 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

27 Ocak İstanbul'daki barajların doluluk oranı

27 Ocak Ankara'daki barajların doluluk oranı