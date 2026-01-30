İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların son durumuna ilişkin güncel verileri 30 Ocak 2026 itibarıyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Son üç günde kaydedilen kademeli artış, barajlardaki su seviyelerinde toparlanma sinyali olarak değerlendirildi. 28 Ocak’ta yüzde 27,54 olarak açıklanan doluluk oranı, 29 Ocak’ta yüzde 27,63’e, 30 Ocak itibarıyla ise yüzde 27,8’e yükseldi.

Veriler, baraj seviyelerinde yavaş ancak istikrarlı bir artış yaşandığını ortaya koyarken, mevcut oranın İstanbul’un su ihtiyacı açısından kritik eşiklerin altında olduğunu değerlendirdi. Uzmanlar, doluluk oranındaki artışın kalıcı olabilmesi için yağışların önümüzdeki dönemde de devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON 14 GÜNDE DOLULUK ORANI

İstanbul barajlarında son 14 günlük süreçte kademeli bir yükseliş kaydedildi. 17 Ocak’ta yüzde 23,93 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, geçen süre içinde artış göstererek 30 Ocak'ta yüzde 27,8 seviyesine ulaştı.

Yaklaşık 4 puanlık yükseliş, yağışların barajlara olumlu yansıdığını ortaya koyarken, mevcut doluluk oranının İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacı açısından henüz yeterli seviyede değil. Uzmanlar, barajlardaki toparlanmanın kalıcı olabilmesi için yağışların düzenli şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,28 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı sırasıyla yüzde 46,95 ile Darlık, yüzde 40,87 ile Ömerli barajları takip etti. Buna karşılık, en düşük doluluk oranları Trakya yönündeki küçük havzalarda gözlemlendi. Kazandere Barajı yüzde 3,67 ile listenin en altında yer aldı.

Ömerli Barajı: %40,87

Darlık Barajı: %46,95

Elmalı Barajı: %81,28

Terkos Barajı: %16,79

Alibey Barajı: %22,49

Büyükçekmece Barajı: %18,93

Sazlıdere Barajı: %16,65

Istrancalar Barajı: %34,33

Kazandere Barajı: %3,67

Pabuçdere Barajı: %7,18

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

30 OCAK 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

