İzmir genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, uzun süredir düşük seviyelerde seyreden barajlarda toparlanma sinyali verdi. Kentin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı başta olmak üzere birçok barajda su miktarında artış gözlemlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir barajlarının güncel doluluk oranlarını açıkladı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 31 OCAK

Güzelhisar Barajı, yüzde 43,37 doluluk oranıyla kentteki en yüksek seviyeye ulaşırken, Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı Barajı ise yüzde 5,51 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

Tahtalı Barajı: %5,51

Balçova Barajı: %26,54

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,37

Gördes Barajı: %0

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %27,38

TAHTALI BARAJI’NDA BİR HAFTALIK ARTIŞ

İzmir’de Tahtalı Barajı’nın doluluk oranında son haftada dikkat çekici bir artış yaşandı. 24 Ocak’ta yüzde 0,90 seviyesinde olan baraj doluluğu, 31 Ocak itibarıyla yüzde 5,51’e yükseldi.

Yetkililer, barajdaki bu yükselişi kent genelinde etkili olan yağışlara bağladı. Uzmanlar, oranlardaki artışın umut verici olduğunu ancak su seviyelerinin hala kritik eşiklerin altında bulunduğunu vurguladı. Bu yükseliş, İzmir’in su kaynaklarında haftalık bazda gözle görülür bir toparlanma olarak değerlendirildi.

GÖRDES BARAJI’NDA SU SEVİYESİ SIFIRLANDI

İZSU’nun açıkladığı güncel verilere göre, Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 0,00 olarak ölçüldü. Barajda aktif su seviyesinin bulunmadığı belirtilirken, Gördes Barajı İzmir’de en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, barajın kritik seviyede olduğunu ve su tasarrufunun önemini vurguladı.

İZSU açıkladı: Yağışlar Tahtalı Barajı’nı besledi

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

Bugün açıklanan güncel verilerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde olarak kaydedildi. Bu da barajların kapasitesinin dörtte birinden biraz fazla su tuttuğu anlamına geliyor.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

