Ankara’da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi, Başağaç Mahallesi’ndeki altyapı arızası nedeniyle uygulandığı bildirildi. Ayaş ilçesinde ise kesinti, depo bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle gerçekleşti. Sincan’da da su kesintisi devam ederken, vatandaşlar ASKİ’den “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.

Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor

BEYPAZARI, AYAŞ VE SİNCAN’DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara’da 2 Şubat’ta bazı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. Beypazarı’nda sabah başlayan kesintinin saat 17.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Ayaş’ta ise saat 10.30’da başlayan kesintinin 16.00’da tamamlanması öngörülüyor. Sincan’da çalışmalar ise 11.00’de başlayıp gece 23.55’e kadar sürecek.