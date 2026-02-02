ASKİ açıkladı: Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ açıkladı: Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?
Yayınlanma:
Ankara’da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü altyapı çalışmaları ve ani arızalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşandı. Beypazarı, Ayaş ve Sincan’da suların ne zaman verileceği merak konusu oldu.

Ankara’da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi, Başağaç Mahallesi’ndeki altyapı arızası nedeniyle uygulandığı bildirildi. Ayaş ilçesinde ise kesinti, depo bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle gerçekleşti. Sincan’da da su kesintisi devam ederken, vatandaşlar ASKİ’den “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.

Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyorYağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor

BEYPAZARI, AYAŞ VE SİNCAN’DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara’da 2 Şubat’ta bazı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. Beypazarı’nda sabah başlayan kesintinin saat 17.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Ayaş’ta ise saat 10.30’da başlayan kesintinin 16.00’da tamamlanması öngörülüyor. Sincan’da çalışmalar ise 11.00’de başlayıp gece 23.55’e kadar sürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın