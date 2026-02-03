Çanakkale Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı 2 Şubat’ta yüzde 75 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 72 seviyesindeydi.

Tarımsal sulamada kullanılan diğer barajlarda da artış görüldü; Ayvacık Barajı yüzde 81, Bayramiç Barajı yüzde 82 ve Zeytinliköy Barajı yüzde 72, Umurbey Barajı yüzde 77 doluluğa ulaştı. Bazı barajlarda ise düşüş yaşandı; Bayramdere Barajı yüzde 49, Taşoluk Barajı yüzde 20 ve Tayfur Barajı yüzde 22 seviyesinde kaydedildi.

MURAT TÜRKEŞ: KURAKLIK BİTTİ DEMEK YANLIŞ OLUR

Meteoroloji verilerine göre, Çanakkale’de son 24 saatte metrekareye 24,7 mm yağış düştü. Ocak ayında ise uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış alındı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, baraj doluluklarındaki artışın sevindirici olduğunu ancak “kuraklık bitti” demenin yanlış olacağını vurguladı. Türkeş, kuraklığın hidrolojik ve tarımsal etkilerinin kısa sürede ortadan kalkmadığını belirtti.

Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de 2 Şubat itibarıyla son 24 saatte metrekare başına 24.7 milimetre yağış düştü. Ocak ayında uzun yıllar kaydedilen yağış ortalaması metrekareye 91.6 milimetreyken bu değer bu yıl metrekareye 102.4 milimetre oldu.

"BARAJ DOLULUKLARINI OLUMLU ETKİLİYOR"

Türkeş, Türkiye’nin batısı, kuzeybatısı ve Karadeniz Bölgesi’nde ocak ayı yağışlarının çoğunlukla normalin üzerinde gerçekleştiğini ve bunun baraj doluluklarını olumlu etkilediğini söyledi.

Türkeş, eylül ve ekim aylarında düşük seviyelerde bulunan birçok barajda doluluk oranlarının artış göstermesinin olumlu bir tablo sunduğunu dile getirdi. Ocak ayındaki yağışlarla Türkiye'nin rahatladığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, "En azından son yıllarda sıklıkla hayatımızı etkileyen meteorolojik kuraklığın etkisi oldukça azaldı. Fakat burada rahatlamamamız gerekiyor. 'Bu yağışlar oldu, kar yağdı, kuraklık bitti' diyemeyiz." dedi.

Türkiye'nin ve bu bölgenin yağış hidroklimatolojisi açısından kış ayları ve ilkbahar ortası, bazen yaz başına kadar yağış alma şansı olan bir ülke olduğunu aktaran Türkeş, şunları kaydetti:

Akdeniz kıyısı ve Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde biz aşağı yukarı ekim-kasım ayından başlayıp Kuzeydoğu Anadolu'da da mayıs, hazirana kadar normal koşullarda yağış alma olasılığı olan bir ülkeyiz. Bu açıdan baktığımızda bu yılda kuzey Atlantik Akdeniz Havza Yolu açıldığı için önümüzdeki dönemlerde normalin üzerinde yağış alma şansı var. Tabii yağışlı dönemlerin de bazı olumsuzlukları var özellikle altyapının yetersiz olduğu kentlerde, ovalarda, taşkın yataklarında, yanlış yerleşmelerin olduğu yerlerde de sellere ve su baskınlarına neden oluyor. Yanlış yerleşmeler de bunu tetikliyor açıkçası.

Türkeş, iklim değişikliğinin Akdeniz Havzası’nda kuraklık, aşırı yağış ve sıcak hava dalgalarını şiddetlendirdiğini, bu oynaklığın önümüzdeki yıllarda da süreceğini söyledi. Ayrıca kutup girdabındaki zayıflamaların aşırı hava olaylarını artırdığını belirtti.

Türkeş, su yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla yapılması gerektiğini belirterek, yeterli yağış olsa bile suyun verimli, akılcı ve planlı kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Bireylerin de su, enerji ve karbon kullanımını azaltmada önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

“BASİT ÖNLEMLERLE SU VE ENERJİDE YÜZDE 50 TASARRUF MÜMKÜN”

Türkeş, evlerde alınacak basit önlemlerle su ve enerjiden yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanabileceğini belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin birlikte hareket etmesinin, halkın bilinçlendirilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

