Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 3 Şubat 2026 tarihinde bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Sincan, Gölbaşı, Etimesgut ve Beypazarı’nda içme suyu şebekesindeki arızalar ve altyapı çalışmaları nedeniyle plansız kesintiler yaşanacak. Kesintilerin detayları ve saatleri ASKİ’nin resmi kaynaklarından paylaşıldı. Ekipler, arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

SİNCAN’DA SU KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Sincan ilçesi Yenihisar mahallesi Ateş sokak içerisindeki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapıldı.

Etkilenen Yerler: Beyobası mahallesi.

Arıza Tarihi: 2.02.2026 17:35:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 13:00:00

GÖLBAŞI’DA SU KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Gölbaşı İncek Mahallesi Reyhan Caddesi içindeki düktil 200 lük içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapıldı.

Etkilenen Yerler: İncek Mahallesi bir kısmı.

Arıza Tarihi: 3.02.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 16:30:00

ETİMESGUT’TA SU KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 1855 Sokak içerisinde bulunan dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Piyade Mahallesi 1855 Sokak ve çevresi

Arıza Tarihi: 3 Şubat 2026 – 09.15

Tahmini Tamir Saati: 3 Şubat 2026 – 17.00

BEYPAZARI’NDA SU KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Kümeevler Caddesi üzerinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi Kümeevler ve çevresi

Arıza Tarihi: 3 Şubat 2026 – 09.15

Tahmini Tamir Saati: 3 Şubat 2026 – 17.00

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ’nin tahmini bilgilendirmesine göre, su kesintilerinin 3 Şubat 2026 günü öğleden sonra ve akşam saatlerine kadar kademeli olarak sona ermesi bekleniyor. Ancak arızaların durumuna göre saatlerde değişiklik olabileceği uyarısı yapıldı.

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Vatandaşlar, Ankara’daki güncel su kesintisi bilgilerini ASKİ’nin resmi internet sitesi, çağrı merkezi ve ilçe bazlı duyurular üzerinden takip edebilir.