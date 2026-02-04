Meteoroloji uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni verilere göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olmakla yağışlar da etkili olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Manisa ve Denizli çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimleri, Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken Van çevreleri, Hakkari'nin doğu kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.​​​​​​​

​​​​​​​

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklığın 3 ila 5 derece artacağı belirtiliyor.

​​​​​​​

Rüzgarın ise, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -18°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz’de fırtına; Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu doğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı zamanla geneli yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, zamanla 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, öğle saatlerinde Hatay’ın güney kıyı kesimleri 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m batısı 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.