Silah ticareti operasyonunda maymun bulundu

Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ve bir maymun ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin bir konuta düzenlediği baskında, ruhsatsız silahlar ve bir maymun ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklanırken, bulunan maymun koruma altına alındı.

SİLAH TİCARETİ ŞÜPHESİYLE OPERASYON

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ö. (54) isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah imalatı/ticareti yaptığına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti.

Şiddet mağduru maymun koruma altındaŞiddet mağduru maymun koruma altında

SİLAHLAR VE MAYMUN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 383 farklı çapta mermi ve başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini içeren sahte bir sürücü belgesi bulundu. Bunlara ek olarak, evde beslenen Vervet cinsi bir maymun da ele geçirildi.

Hayvan ticaretine darbe! 3 makak maymunu koruma altındaHayvan ticaretine darbe! 3 makak maymunu koruma altında

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, MAYMUN KORUMAYA ALINDI

Gözaltına alınan İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak:DHA

