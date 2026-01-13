Hayvan ticaretine darbe! 3 makak maymunu koruma altında

Bursa’da yapılan denetimler sırasında, 3 makak maymununun yasadışı bir şekilde bulundurulduğu tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla getirilmiş 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimde ele geçirilen 3 makak maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

MAYMUNLAR KORUMA ALTINA ALINDI!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymunu tespit edilerek bakım ve tedavi süreçleri için DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" sözleri sarf edildi.



