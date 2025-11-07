Yasa dışı yollarla getirilmiş 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi

Yayınlanma:
Çorlu’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak hayvan ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, izinsiz olarak getirildiği tespit edilen papağanlar ve kumrular bulundu.

tekirdagda-yasa-disi-yollarla-getirilip-1003797-297836.jpg

7 PAPAĞAN 45 KUMRU ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine ekipler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 sultan papağanı, 6 forpus papağanı ve 45 gülen kumru ele geçirildi.tekirdagda-yasa-disi-yollarla-getirilip-1003796-297836.jpgOlayla ilgili iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

