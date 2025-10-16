Kuş kaçakçısı hayatının şokunu yaşadı: Tarihi ceza

Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 1431 saka kuşu, kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandığını bildirdi.

"1431 ADET SAKA KUŞU KURTARILDI"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."