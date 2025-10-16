Kuş kaçakçısı hayatının şokunu yaşadı: Tarihi ceza

Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 1431 saka kuşunun kurtarıldığını duyurdu. Bakan, Yumaklı, sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 1431 saka kuşu, kurtarılarak doğal ortamına salındı.

saka-kusu-kacakciligina-10-milyon-897-bi-965585-286734.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandığını bildirdi.

saka-kusu-kacakciligina-10-milyon-897-bi-965584-286734.jpg

"1431 ADET SAKA KUŞU KURTARILDI"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Bu seneki bütçe törenine katılmadı
Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Bu seneki bütçe törenine katılmadı
MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti
MSB'den askeri hastane açıklaması! CHP kanun teklifi verdi Bahçeli "Hata" demişti
Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!