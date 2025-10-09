Kuş kaçakçısına suçüstü: Yüzlerce kuş kurtarıldı

Kuş kaçakçısına suçüstü: Yüzlerce kuş kurtarıldı
İzmir’den Adana’ya yolcu otobüsü ile yasa dışı şekilde kuş kaçıran şüpheli yakayı ele verdi. Şüphel, düzenlenen operasyonla suç sütü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafaından yapılan açıklamaya göre, İzmir’den Adana’ya yolcu otobüsü ile yasa dışı şekilde 247 saka kuşu kaçıran şüpheliye operasyon düzenlendi.

kus-kacakcligi-ankara.jpg

Suç üstü yakalanan şüpheliye, 93 bin 676 lira idari para cezası ve 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandığını bildirildi.

ankara-kus-kacakciligi.jpg

DKMP'DEN AÇIKLAMA

DKMP, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’den Adana’ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşu ile ilgili ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adana Otobüs Terminali’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. 4 kafes içinde bulunan saka kuşları için şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında; 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı. Bitkin haldeki kuşlar, veteriner kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

