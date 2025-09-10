Şiddet mağduru maymun koruma altında

Hatay’da sahibinden kötü muamele gördüğü gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan maymun, Tarsus Doğa Parkı’na getirildi. ‘Şeker’ adı verilen maymun, sağlık kontrollerinin ardından karantinada gözlem altında tutuluyor.

Hatay’da sahibi tarafından kötü muameleye maruz kaldığı belirlenen makak cinsi maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak koruma altına alındı. 8 Eylül’de Tarsus Doğa Parkı’na getirilen dişi maymun, veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Görevlilerin ‘Şeker’ adını verdiği maymunun yaklaşık 3-4 yaşında olduğu belirtildi.

maymun-2.jpg

Doğa Parkı’nda tedbir amacıyla karantinaya alınan Şeker, bu süreçte özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak. Sağlık geçmişi hakkında bilgi bulunmadığı için belirli bir süre gözlem altında kalacak olan maymun, süreç olumlu sonuçlanırsa Tarsus Doğa Parkı’ndaki makak ailesine katılacak.

maymun-1.jpg

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda görev yapan Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in genel muayenesinde ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, “Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir şey gözlemlenmedi. Ancak ufak tefek sorunları var. Onlar da en kısa sürede halledilecek. Belli bir karantina süremiz var. Bu süre içinde gözlem yapılacak. Özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak. Bunlar sonucunda eğer her şey olumlu giderse, Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan makak ailesine katılabilecek. Kendisi çok cana yakın, çünkü evcilleştirilmiş. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Şeker bundan sonra bizlerle beraber, bizim korumamız altında” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

