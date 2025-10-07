Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

Son dönemde yeni nesil çeteler türedi. Motosikletle infazlar, pusuya düşürmeler, Meksika'daki katellerden esintiler, TikTok'tan meydan okumalar.

Peki bu çizgi film isimli çeteler kim? Daltonlar, Şirinler, Barış Boyun, Casper'lar. Çetelerin en büyük ortak özelliği yaşları 20 ve altı yaşındaki çocukları kullanması.

Çetelerin, çocukları tetikçi yapması nedeniyle de Türkiye'de 'suça sürüklenen çocuk' tartışması çıktı. 18 yaş altında işlenen suçlardaki indirimlerin kalkması veya yeni düzenlemeler yapılması gündemde.

Dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerdeki çocukların uyuşturucuya alıştırılıp kullanıldığına dair sosyal medyada konu ile ilgili birçok yorum yapılıyor.

SON DÖNEMDEKİ YENİ NESİL ÇATIŞMALARI

Hesaplaşmaların temelinde Haliç'te Halil Ay'ın pusuya düşürülmesi var. Daltonların hedefinde Anacur çetesi lideri Halil Ay vardı.

Saldırıdan kurtuldu. Yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetti. Daltonların lideri Can Dalton'la arasında husumet olduğu biliniyordu.

Daltonlar peşini bırakmadı. Fransa'da bulunan Halil Ay'ı öldürdü.

CASPERLAR DALTONLAR HESAPLAŞMASI

Yeri geliyor kamuoyunda açık alanda bile birbirlerine saldırı düzenliyorlar. Casperlar Ercan Kaptanı Bahçelievler'de sokakta yaraladı.

Kaptan Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı kurtarılamadı. Casper çetesi Dalton aile üyelerinin hastanede olduğunu öğrendi. Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahla saldırdı. Casper çetesi lideri Hamuş Atız Barış Boyun'a yakın.

Boyun iddianamesinde adı geçiyor. Aslında bu çekişmenin özü Barış Boyun Daltonlar çekişmesi. Barış Boyun İtalya'da tutuklu.

Boyunlar 25 Aralık 2022'de Anacurların kahvesini taradı. 25 yaşındaki Ramazan Arslan öldürüldü. Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Us'la cinayetinin arkasından da Boyunlar çıktı.

Boyun iddianamesinde 304 şüpheli yer aldı. 119'u 2000 ve sonrası doğumlu. Hatta aralarında 2007 doğumlular var. Çete sadece 2024'te 129 eyleme karıştı.

Barış Boyun 2024'teki Atina'daki infazla da gündemdeydi. Gürcistan'dan İtalya'ya kaçtı. Bazı adamlarını da yanına çağırmıştı.

Son dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Ancak bunlardan 6'sı Yunanistan'da saldırıya uğradı. Bir aracın içinde hepsi kurşunlandı. Kurtulan olmadı. Hatta bu saldırıyı bir köstebeğin ihbarı sonucu boyuna karşı olan çete tarafından gerçekleştirildi vurgulandı.

Çatışmalar Türkiye sınırlarını aştı Avrupa'ya sıçradı. Casperlar üyesi Hakan Çağlar Sırbistan'da Daltonlar tarafından öldürüldü.

Casperlar misilleme yaptı. Daltonlar yöneticilerinden Caner Koçer İspanya'da öldürüldü. Yakalananlar Casper çetesinin üyesiydi.

YENİ NESİL ÇETELER SİNAN ATEŞ DAVASINA SIÇRADI

Son olarak Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen Avukat Serdat Öktem, dün Şişli'de trafikte seyir halindeyken suikasta uğradı.

Avukat Serdar Öktem suikastında 18-19 yaş aralığında 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden ikisinin 18 yaş altında olduğunu açıkladı.

Öktem, uzun namlulu otomatik silahlar ile katledildi.

Yeni nesil nesil çetelerin, uzun namlulu ve otomatik silahlara ulaşması dikkat çekerken infazlarında genel olarak motosiklet kullanıyor. Kaskla suratlarını kapatan tetikçiler, motosikletin manevra ve küçüklüğünü kullanıp hızla infazı gerçekleştirip ortadan kaybolmaya çalışıyor.