Son dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Dinçer GÖKÇE - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sinan Ateş suikastının kilit ismi Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Öktem hemen hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırı bugün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Olay, Şişli Zincirlikıuyu Mezarlığı yakınlarında yaşandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Serdar Öktem’in içinde olduğu araç, başka bir araçtaki kişilerin silahlı saldırısına hedef oldu. Uzun namlulu silah kullanılan saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıdan hemen sonra Avukat Serdar Öktem, Şişli’deki bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı şekilde hastaneye yetiştirilen Öktem müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRIYI 4 KİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu arada, saldırıya gerçekleştiren 4 kişinin, olayda kullandıkları araçla kaçtıkları öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı sonrası Başsavcılıktan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeleri yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" denildi.

AYŞE ATEŞ: CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ MAHKEME HEYETİNE İLETMİŞTİM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş suikast haberinin ardından sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Ayşe Ateş'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."