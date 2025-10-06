Serdar Öktem kimdir?

Serdar Öktem kimdir?
Yayınlanma:
Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, bugün İstanbul’un Şişli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Öktem’in hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki avukat Serdar Öktem kimdir?

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan ofisinin önünde, uzun namlulu silahların hedefi olan avukat Serdar Öktem’in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Avukat Serdar Öktem, Türkiye’yi derinden sarsan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada kritik sanıklar arasında yer aldı. Mahkeme, Serdar Öktem’in dosyasını ana davadan ayırarak tahliyesine hükmetti. Öktem, soruşturma sürecinde cep telefonu şifresini hatırlamadığını iddia ederek polis ekiplerine vermedi.

Son dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradıSon dakika | Avukat Serdar Öktem ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı

MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARASINDAYDI!

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep’in Gülsuyu davasında da avukatlığını yapan Öktem, MHP kökenli bir isim olarak biliniyor. 2023’te gerçekleşen Genel Seçimlerde MHP İstanbul Milletvekili adayları arasında da yer aldı.

Serdar Öktem, hem siyasi kimliği hem de adının geçtiği adli süreçler sebebiyle uzun süre boyunca gündemdeki yerini korudu. Öktem’in adı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada ön planda yer alırken Öktem, avukatlık kariyerinin yanında siyasi faaliyetlerle de tanınıyor.

Serdar Öktem’in Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın ilişkilere sahip olduğu bilinirken aynı zamanda partinin çeşitli davalarında sanık ya da avukat olarak yer aldı. Avukatlık mesleği kapsamında birçok yüksek profilli davada savunma üstlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim