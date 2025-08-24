Suça sürüklenen çocuk oranında artış: Toplumsal çöküşün tablosu

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2008'de 44 bin 153 olan mağdur çocuk sayısının yüzde 533 artışla 2024'te 279 bin 620'ye ulaştığını belirterek, "2008'den bu yana toplam 1 milyon 879 bin 268 çocuk mağdur sıfatıyla kolluk kuvvetlerine geldi. Bu tablo, kaybolan çocuklukların, yarım kalan hayatların ve iktidarın ihmalkarlığının en acı göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ORANI YÜZDE 13,3 ARTTI"

İlgezdi, şunları kaydetti:

2024 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bin 785’e yükseldi, bu da 2023’e göre yüzde 13,3’lük artış demek. Yalnızca suça sürüklenenler değil, güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı da bir yılda yüzde 9,8 artarak 612 bin 651'e ulaştı. Bu tablo, çocuklarımızın eğitimde, sporda ve sanatta değil, suç dosyalarının içinde anıldığını ve iktidarın görevini yerine getirmediğini gösteriyor.

"YARALAMA, EN YAYGIN SUÇ TÜRÜ"

Her 10 çocuğun 4'ü şiddet dosyalarıyla güvenlik birimlerine getiriliyor. Yalnızca 2017’den bu yana 200 binden fazla çocuk yaralama nedeniyle polis kayıtlarına girdi. Bunun yanında 100 binden fazla çocuk hırsızlık, 70 bini aşkın çocuk uyuşturucu, 20 binin üzerinde çocuk ise cinsel suç başlıkları altında işlem gördü. Bu tablo, çocuklarımızın sokakta korunmadığını; aksine suça, şiddete ve istismara itilerek istatistiklerin satır aralarında kaybolduğunu gösteriyor. Her biri ayrı bir toplumsal alarmdır."

"TOPLUMSAL ÇÖKÜŞÜN TABLOSU"

11 yaş altı 730 bin çocuğun 2017–2024 yılları arasında suça sürüklendiğini belirten İlgezdi, şunları söyledi:

Ayda 7 bin 604, günde 253, saatte 10 çocuk… Bunlar bizim geleceğimiz. Çocukları korumak devletin en temel görevidir. Ama sosyal destek sistemleri çökmüş, eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalkmış, çocuklar şiddetin ve suçun ortasında bırakılmış. Bu tablo, devletin çocuklara uzatmadığı elin bedelini bir neslin ödediğini gösteriyor.