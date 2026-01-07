Kontrolden çıkan kamyon önüne ne çıktıysa çarptı: Park halindeki araçlardan biri ekmek fırınına girdi!

Olay, akşam üzeri saat 19.35 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta meydana geldi. 34 GHT 578 plakalı kamyonun şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki 4 araca ve seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı.

Karlı yolda korkutan anlar! Kontrolden çıkan araç oradan oraya savruldu

PARK HALİNDEKİ ARAÇ FIRINA GİRDİ

Olayda kamyonun çarptığı park halindeki 34 EFR 235 plakalı hafif ticari araç kaldırımı aşarak sokakta bulunan ekmek fırınına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Öte yandan kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"VATANDAŞIN EKMEK İSTEMESİYLE KURTULDUM"

Ekmek fırınının sahibi Ferhat Ateş, "Dışarıda yarın sabah fırın için odun ayırıyordum, arabayla geçen biri benden 4 ekmek istedi. Ben de o sırada içeri girerken kıyamet koptu sesler geldi, kamyon araca vuruyor fırına giriyor ben kaçtım o sırada. Allah kurtardı, saniyelerle kurtuldum, vatandaşın 'bana 4 ekmek ver' demesiyle kurtuldum. Araba peşimden geliyordu zaten vura vura hepsi vurdu. Şu an bilemiyorum ama abartılı bir şey söylemek istemiyorum heyet gelir inceleme yapar. Bana kalırsa yaklaşık burada 150 Bin liralık hasar var" ifadelerini kullandı.