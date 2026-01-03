Karlı yolda korkutan anlar! Kontrolden çıkan araç oradan oraya savruldu

Elazığ’da hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

KARLI YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Öğleden sonra Şahsuvar mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol ortasına savruldu.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Kontrolden çıkarak savrulan araç, şans eseri yoldan geçen diğer araçlarla çarpışmayarak, bariyerlere sürtüp, durdu.

SAVRULMA ANLARI KAMERADA

Aracın savrulma anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kaydında, arkadan gelen sürücülerin ani fren ve manevra yaparak çarpışmayı son anda önlediği anlar yer aldı.