Karlı yolda korkutan anlar! Kontrolden çıkan araç oradan oraya savruldu
Elazığ’da hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
KARLI YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
Öğleden sonra Şahsuvar mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol ortasına savruldu.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU
Kontrolden çıkarak savrulan araç, şans eseri yoldan geçen diğer araçlarla çarpışmayarak, bariyerlere sürtüp, durdu.
SAVRULMA ANLARI KAMERADA
Aracın savrulma anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kamera kaydında, arkadan gelen sürücülerin ani fren ve manevra yaparak çarpışmayı son anda önlediği anlar yer aldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)