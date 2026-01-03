Karlı yolda korkutan anlar! Kontrolden çıkan araç oradan oraya savruldu

Yayınlanma:
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen araç kontrolden çıkarak savruldu. O anlar kameralara yansıdı.

Elazığ’da hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

elazigda-karli-yolda-kontrolden-cikan-h-1095374-325147.jpg

KARLI YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Öğleden sonra Şahsuvar mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandıKar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol ortasına savruldu.

elazigda-karli-yolda-kontrolden-cikan-h-1095372-325147.jpg

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Kontrolden çıkarak savrulan araç, şans eseri yoldan geçen diğer araçlarla çarpışmayarak, bariyerlere sürtüp, durdu.

elazigda-karli-yolda-kontrolden-cikan-h-1095370-325147.jpg

SAVRULMA ANLARI KAMERADA

Aracın savrulma anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kaydında, arkadan gelen sürücülerin ani fren ve manevra yaparak çarpışmayı son anda önlediği anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi
Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı
Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı