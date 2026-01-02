Kar topu atan çocukları tekme tokat dövdü! İşte görüntüleri...

Kar topu atan çocukları tekme tokat dövdü! İşte görüntüleri...
Yayınlanma:
Diyarbakır’da, kimliği belirsiz bir kişi, üst geçitten araçlara kar topu attığı iddia edilen 3 çocuğa saldırdı. Çocukları yumruklayarak yerde tekmeleyen saldırganın darp anları, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitte korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, üst geçitten araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

ÇOCUKLARI YUMRUKLAYARAK YERDE TEKMELEDİ!

Çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden saldırganın çocuklara yumruk atarak yere düşürdüğü, daha sonra ise tekmelediği görüldü.

Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralıKayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI!

Saldırganın 3 çocuğu tekme tokat darbettiği o görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yaşananlar eleştirilerin hedefi olurken birçok sosyal medya kullanıcısı sahsa tepki gösterdi.





Kaynak:DHA

