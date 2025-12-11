AKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değil

AKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değil
Yayınlanma:
'Uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakimlik ifadesinde “çok net bir siyasi operasyon” ifadelerini kullandı. Ersoy'un söz konusu ifadelerine AKP'li Şamil Tayyar, "Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Son Dakika| Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalara "örgüt" suçu da eklendiSon Dakika| Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalara "örgüt" suçu da eklendi

Ersoy'un tutuklanma gerekçesinde “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiası da yer aldı.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN SAVUNMAYA TEPKİ

Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı “çok net bir siyasi operasyon” olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve “beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum” dediği öğrenildi.

AKP'li Şamil Tayyar, Ersoy'un “çok net bir siyasi operasyon” ifadelerine tepki gösterdi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

ekran-goruntusu-2025-12-11-202406.png

"Mehmet Akif Ersoy, ‘bu bir siyasi operasyon’ demiş.

Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi.

Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim.

Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var.

Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil.

TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın?

Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin?

Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin?

Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş.

Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta.

Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Siyaset
CHP'li Günaydın'dan 'Bilirkişi Davası'ndaki hakim değişikliğine tepki!
CHP'li Günaydın'dan 'Bilirkişi Davası'ndaki hakim değişikliğine tepki!
İBB dosyasında uydurma beyan 'tarih çelişkisi'ne takıldı: Bir gün sonra yeni ifade alındı
İBB dosyasında uydurma beyan 'tarih çelişkisi'ne takıldı: Bir gün sonra yeni ifade alındı