Son Dakika| Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamara "örgüt" suçu da eklendi

Uyuşturucudan gözaltına alınıp ardından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un iki suç maddesinden tutuklandığı öğrenildi.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre; Ersoy'un ilk olarak 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ikinci olarak da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek" suçlaması yöneltildi.

NELER OLMUŞTU? GRUP SEKS İDDİASINA NE DEDİ?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz da tutuklanan diğer isimler oldu.

Savcılığın sevk yazısında, evlerinde uyuşturucu kullanımına imkân sağladıkları, kadınlara uyuşturucu vererek “çoklu cinsel ilişki ortamları” oluşturdukları ve bu yolla maddi ve sektörel çıkar sağladıkları belirtildi. Gizli tanık beyanlarıyla şüpheli ifadelerinin örtüştüğü aktarıldı. Tutuklama kararında "kuvvetli suç şüphesi", delillerin toplanmamış olması ve delillere etki riski gerekçe gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddetti: “Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir” dedi.

Grup seks iddialarını da yalanlayan Ersoy, bazı kişilerin iftiralarına maruz kaldığını öne sürdü.

Hakimlik sorgusunda da kendini savunan Ersoy, “15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler” ifadesini kullandı.

Gözaltına alınanlardan Ufuk Tetik, adliye koridorunda görüntü almaya çalışan bir gazetecinin kamerasına tokat attı.

Soruşturmanın ardından eski Habertürk spikeri Nur Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ersoy’u uzun süre kendisini taciz etmekle suçladı. Köşker, “Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Köşker, yaşadığı süreci anlatırken şu örneği verdi: “Sabanın 5’inde ‘Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED’in önüne geç’ diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu.”

Ersoy’un tutuklanmasının ardından, TMSF’nin kayyum atadığı Habertürk, Mehmet Akif Ersoy’un görevden alındığını kamuoyuna duyurdu.