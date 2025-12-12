İktidar yazarı Mehmet Akif Ersoy operasyonunu Susurluk'a benzetti! Bu fotoğrafı paylaştı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 7 kiş geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Ersoy, kayyum atanan Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı. Ersoy ve 3 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ersoy'un tutuklanmasından önce de ünlü TV spikerleri ifade vermeye çağrılmış, uyuşturucu tesine girmişti. Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet teste girmişti. Spiker Merve Ahu Sarı da üç spikerden bir hafta ifade vermişti.

Ersoy'a yönelik operasyondan önce gerçekleşen bu olayın da bu uyuşturucu operasyonu ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Ersoy'a yönelik toplu sekse zorlama, uyuşturucu ve örgüt kurma suçlamaları yöneltildi.

Ersoy iddiaları reddederken operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu. İktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BU FOTOĞRAFTA KİMLER VAR?

Güngör, Ersoy'un da bulunduğu 19 kişinin fotoğrafı paylaştı. Güngör, şunları söyledi:

"Tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in omuzuna elini koyan MHPli avukat Serkan Toper değil mi? Rezan Epözdemir’in diğer yanında da dün tutuklanan Mehmet Akif Ersoy var…Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki uyuşturucu operasyonuna bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak.Gizli tanık ifşa etmiş.Duyduğuma göre, Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor,siyaset,magazin dünyasında deprem yaratacak.Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday"

Fotoğrafın tam ortasında Ersoy'un olduğu görüldü. Ersoy'un hemen yanında da geçtiğimiz aylarda rüşvet iddiası ile tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir yer aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç ve MHP'li Avukat Serkan Toper de fotoğraf yer aldı. Her iki isimde Ersoy'un gözaltına alındığı gün gözaltı dalgasının içinde olduğu iddia edilmiş ardından da bu bilgi yalanlanmıştı.

TRT Haber'den tanınan Fuat Kozluklu da fotoğrafta yer aldığı olduğu görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, magazin camiasının tanınan isimlerinden Tolga Aykut, dün gözaltına alındı. Aykut da bu fotoğraf karesinde.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ve AKP'li eski Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ın da fotoğrafta yer aldığı görüldü.

Mehmet Akif Ersoy'un hemen ardından magazin dünyasının tanınan ismi de gözaltına alındı

SAYMAZ'DAN BOMBA YORUMLAR

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz bu paylaşımı yorumladı. Saymaz, bunun yeni bir operasyon sinyali olabileceğini ifade etti. Saymaz şunları söyledi:

"Dilek Güngör Sabah gazetesinde konomi yazan bir köşe yazarı. Sabah'ta, ya benim mesela en çok dikkatle okuduğum yazarlardan biri

Sabah gazetesinin patronajının görüşünü de yansıtıyor. Sabah'ın şu anki Sabah ve ATV grubunu şu an idare eden, yöneten ekibin de Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Aynı, hem medyada bir ağırlık merkezi hem de AK Parti içerisinde hala bir ağırlık merkezini temsil ediyor.

Bu bakımdan Dilek Güngör'ün attığı Tweet'in yorumlarken mutlaka kendi iradesiyle atmıştır ama en azından böyle bir onay ve takdirin de olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Kurumsal yapıya aykırı Twitter paylaşması halinde sonuçları başka olurdu diye düşünüyorum.

Dilek Güngör'ün, ben bu ifadeleri hasbelkader yazdığına, Tweet atma şehveti, Tweet atma şehvetiyle yazdığına inanmak istemiyorum. Ciddiye alıyorum. Ciddiye aldığımda da kullanılan,, tanımları oldukça, ağır buluyorum.

Güngör diyor ki, bu derin fotoğraf. Burada toplananların bir derinlik oluşturduğunu iddia ediyor. Neye göre derin? Yani burada,bir tek Haber Türk Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ'ın yakını olabilecek isimlerin yoğun olduğunu görüyoruz. AK Parti'den değil, MHP'den de isimler olduğunu görüyoruz. Neye göre derin? İkincisi, Cebeci'nin telefonundan çıkacak verilerin ekonomi, spor, siyaset, Magazin dünyasında deprem yaşatacağını söylüyor.

Şimdi diyor ki, "Susurluk" Şimdi asıl tabii bu niteleme çok önemli. Yani Dilek Güngör bir şey biliyor olmalı ki bunu yazmış. Bu öyle tesadüfen yazılacak bir cümle değil."

CEBEBİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Saymaz'a konuşan Ela Rumeysa Cebeci telefonu hakkındaki iddialara şöyle yanıt verdi: