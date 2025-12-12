Mehmet Akif Ersoy'un hemen ardından magazin dünyasının tanınan ismi de gözaltına alındı

Mehmet Akif Ersoy'un hemen ardından magazin dünyasının tanınan ismi de gözaltına alındı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, magazin camiasının tanınan isimlerinden Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonun, son dönemde ünlü isimleri hedef alan ve gündemde geniş yer bulan uyuşturucu soruşturmasının bir devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin camiasından bazı tanınmış kişilerin de dahil olduğu geniş kapsamlı soruşturma, Mahzen Medya’nın sahibi olarak bilinen Tolga Aykut’un gözaltına alınmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Sabah'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda Aykut’u adresinde gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Gözaltı işleminin, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çeşitli ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu bağlantılı soruşturma dosyasıyla ilişkili olabileceği öne sürülüyor. Yetkililer, Aykut hakkındaki sürecin, birbirine bağlı olduğu değerlendirilen farklı suçlamaların da incelendiği kapsamlı bir çalışmanın parçası olduğunu belirtiyor.

AKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değilAKP'li Şamil Tayyar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki hükmü verdi: Önemli bir figür değil

ERSOY SORUŞTURMASINDAN SONRA YENİ GELİŞME

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de, gözaltı kararının, kısa süre önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınarak tutuklanmasının hemen sonrasında gelmesi. Bu zamanlama, Aykut’un da aynı dosyadaki olay örgüsüyle bağlantısı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmiş durumda. Savcılığın, iki süreç arasındaki olası ilişkileri mercek altına aldığı ifade ediliyor.

YENİ GÖZALTILARIN OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda hareket eden Jandarma ekiplerinin, gözaltı sürecinde medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki potansiyel bağlantıları ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtiliyor. Gözaltına alınan Aykut’un, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın gizlilik kararı altında sürdüğü ve ilerleyen günlerde yeni gözaltıların gündeme gelebileceği de ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Türkiye
Meclisteki istismarda çocuk hamile kaldı iddiası!
Meclisteki istismarda çocuk hamile kaldı iddiası!
Kızının düğünü için geldi: Otel odasında ölü bulundu!
Kızının düğünü için geldi: Otel odasında ölü bulundu!
Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş
Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş