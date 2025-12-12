Mehmet Akif Ersoy'un hemen ardından magazin dünyasının tanınan ismi de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin camiasından bazı tanınmış kişilerin de dahil olduğu geniş kapsamlı soruşturma, Mahzen Medya’nın sahibi olarak bilinen Tolga Aykut’un gözaltına alınmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Sabah'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda Aykut’u adresinde gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Gözaltı işleminin, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çeşitli ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu bağlantılı soruşturma dosyasıyla ilişkili olabileceği öne sürülüyor. Yetkililer, Aykut hakkındaki sürecin, birbirine bağlı olduğu değerlendirilen farklı suçlamaların da incelendiği kapsamlı bir çalışmanın parçası olduğunu belirtiyor.

ERSOY SORUŞTURMASINDAN SONRA YENİ GELİŞME

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de, gözaltı kararının, kısa süre önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınarak tutuklanmasının hemen sonrasında gelmesi. Bu zamanlama, Aykut’un da aynı dosyadaki olay örgüsüyle bağlantısı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmiş durumda. Savcılığın, iki süreç arasındaki olası ilişkileri mercek altına aldığı ifade ediliyor.

YENİ GÖZALTILARIN OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda hareket eden Jandarma ekiplerinin, gözaltı sürecinde medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki potansiyel bağlantıları ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtiliyor. Gözaltına alınan Aykut’un, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın gizlilik kararı altında sürdüğü ve ilerleyen günlerde yeni gözaltıların gündeme gelebileceği de ifade ediliyor.