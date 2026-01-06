En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu

Yayınlanma:
Honda Civic'in satışının durdurulmasının ardından Hyundai'den üzecek bir karar daha geldi. "En ucuz sıfır otomobil" olan model de listeden kaldırıldı.

Türkiye'de en çok satılan sedanlardan Civic'in satışını durdurma kararı alan Japon otomotiv devi Honda'nın ardından otomobilseverlere bir kötü haber de Güney Kore devinden geldi.

Hyundai piyasadaki en ucuz otomobil olma unvanını uzun süre taşıyan modelini satış listesinden çıkardı.

Türkiye'deki resmi internet sitesinde güncellemeye giden Hyundai, satış listesinden i10 modelini çıkardı. Sevilen markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı araç seçeneği, bir üst basamakta yer alan i20 modeli oldu.

hyundaiden-uzecek-karar-en-ucuz-sifir-otomobilin-satisi-da-durduruldu-2.jpg

İnternet sitesinde i10 modelinin tanıtım sayfaları görülmeyi sürdürse de satın alma ve fiyatlandırma aşamasında modelin listede yer almadığı görüldü. Güney Koreli markanın Türkiye pazarı için giriş seviyesindeki stratejisinin değiştiğini ortaya koyan hamle ile i10 satışlarının fiilen durdurduğu görüldü.

hyundaiden-uzecek-karar-en-ucuz-sifir-otomobilin-satisi-da-durduruldu-3.jpg

Mağaza satışlarında da i10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmadığı öğrenilirken mevcut stokların büyük ölçüde eridiği bildirildi. Bayiler ellerinde sadece geçmiş dönemden kalan çok az sayıda i10 aracın bulunduğunu ifade ederken yakın vadede fabrikadan yeni bir sevkiyat veya üretim planlaması beklenmediğini ortaya koydu.

hyundaiden-uzecek-karar-en-ucuz-sifir-otomobilin-satisi-da-durduruldu-4.jpg

Yaklaşık 1 milyon lira bandındaki başlangıç fiyatıyla sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için 'en ucuz sıfır otomobil' unvanını taşıyan modellerden biri olan i10'un devre dışı kalması, pazardaki giriş seviyesi makasını biraz daha açtı.

Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildiHonda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi

Konuyla ilgili Hyundai cephesinden henüz resmi bir açıklama veya basın duyurusu paylaşılmadı. Aracın küresel pazardaki üretimi ve varlığı devam ederken, Türkiye operasyonundaki bu kesintinin kalıcı bir veda mı yoksa tedarik zincirine bağlı geçici bir planlama mı olduğu belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

