Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi

Ekonomik krizin ardından açılan gediği kapatmak üzere her sene bazen iki defa artırılan vergiler, küresel markaların Türkiye pazarından çekilmesine neden oluyor Bu zincire son eklenen marka Honda oldu.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye'de en çok satılan modellerinden birisi olan Civic'in satışlarının resmi olarak durdurulduğunu açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan şirket alınan bu karar için, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜNDE VERGİ VAR

Sektörde üzüntü ile karşılanan bu kararın arından otomotiv yazarı Emre Özpeynirci dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şirketin satışları durdurma kararını almasında madalyonun öteki yüzüne dikkat çeken Özpeynirci, Civic'in ithal edilmesi ve buna eklenen yüzde 25'lik gümrük vergisinin olduğunu aktardı.

"Honda, Türkiye’de Civic

satışını durdurdu!!

Gerekçe şu şekilde açıklandı:

Ancak madalyonun görünmeyen yüzü de var.

Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen %25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili olmuştur.

Özetle mesele yalnızca “sedan ilgisinin azalması” değil; maliyetler, fiyatlama baskısı ve rekabetçi olamama riski de Civic’in Türkiye molasını kaçınılmaz hale getirdi.

Yorum sizin..."