Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına... Her yer beyaza büründü! Tekneler kıyıya vurdu

Yayınlanma:
Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgeler kuvvetli dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Tekneler kıyıya vurdu... Sokaklar göle döndü.

Muğla genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde ev ve iş yerlerini su basarken, trafikte aksamalar yaşandı, denizde ise tekneler kıyıya sürüklendi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum’da sabah başlayan sağanak, ilçe merkezinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili oldu.

İzmir'i sağanak vurdu!İzmir'i sağanak vurdu!

marmariste-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-1038824-308304.jpg

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Konacık ve Bitez mahallelerindeki ara sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler ilerlemekte zorlandı.aa-20251129-39841478-39841476-muglada-saganak-dolu-ve-firtina-gunluk-yasami-olumsuz-etkiliyor.jpg
Bitez ve Konacık dereleri yağışın etkisiyle taşma noktasına gelirken, sahil kesimlerinde denizin rengi çamur akıntısıyla değişti.aa-20251129-39841478-39841477-muglada-saganak-dolu-ve-firtina-gunluk-yasami-olumsuz-etkiliyor.jpg

Çırkan Mahallesi’nde bir evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı ancak evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Songül Demir, daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını belirterek duruma tepki gösterdi.marmariste-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-1038823-308304.jpg​​​​​​​Olumsuz hava şartları nedeniyle Bodrum–Datça feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

MARMARİS’TE ÜÇ YELKENLİ KIYIYA VURDU

Meteoroloji yetkilileri Marmaris’te güneydoğudan esen rüzgarın saatte 65 kilometre hızla estiğini bildirdi. Fırtınanın etkisiyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Kısa süreli yoğun yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.marmariste-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-1038820-308304.jpg​​​​​​​​​​​​​​

Belediye ekipleri devrilen ağaçlara ve hasarlı bölgelere müdahale ederken, Kemeraltı Mahallesi’nde üç yelkenli teknenin fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendiği belirtildi.marmariste-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-1038821-308304.jpg​​​​​​​

SU BASKINLARI VE DOLU

Milas’ta sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, Emek Mahallesi’ndeki pazar yerinin su altında kalmasına neden oldu. 19 Mayıs Bulvarı, Burgaz Mahallesi ve sanayi sitesi de yağıştan etkilendi; bazı evleri su bastı. Belediyeler, sorun yaşanan noktalarda çalışma başlattı.

Menteşe’de ise dolu yağışı etkili oldu. TOKİ Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgeler dolu nedeniyle beyaza büründü; araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezinde de sağanak zaman zaman şiddetlendiği ifade edildi.

Kaynak:DHA, AA, Marmaris Anlık

