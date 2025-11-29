İzmir'i sağanak vurdu!

Yayınlanma:
İzmir'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sarı kodlu uyarısının ardından etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.izmirde-saganak-etkili-oldu-1038448-308189.jpg

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle Konak’taki Anadolu Caddesi’nin bazı kesimlerinde oluşan su birikintileri, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri tıkanan noktalara müdahale ederek suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

