Son Dakika | Melisa Döngel Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu test sonucu açıklandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüpoğlu'nun test sonuçları açıklandı.

Ünlülere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Melisa Döngel,Cihan Şensözlü, Senna Yıldız ve Ezgi Eyüboğlun’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 ünlü isim, 18 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

  • "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.
  • Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;
  • Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki
  • Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü"
  • Ayrıca yurtdışında oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılanlar: Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

