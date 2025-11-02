CHP'li Yavuzyılmaz "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" diyerek açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu'na ait Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketinin Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı ödemelerin belgesini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"AKP'nin belgeli helikopter vurgunu" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz, hisseleri 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin, Katar ortaklı bir şirketten aylık 1.116.000 dolara helikopter kiraladığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz söz konusu iddiasını ticaretin belgesini paylaşarak ortaya attı.

"AKP’NİN BELGELİ HELİKOPTER VURGUNU!"

"Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz paylaşımında şunlara yer verdi:

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu! Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin; Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik."

helikopter.jpg

CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yokCHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok

"BU YAPILAN SOYGUNDUR!"

"TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

  • Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar
  • Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar
  • Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar
  • Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira
  • Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

